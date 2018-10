Ajax, Overmars: “De Ligt? A gennaio resta qui, ma in estate…”

Matthijs De Ligt, talentuoso difensore dell’Ajax, è da tempo nel mirino dei principali top club d’Europa. Per il giovane centrale anche della Nazionale, infatti, c’è la fila: dal Barcellona alla Juventus, ma non solo. Di una sua possibile cessione già nella prossima finestra di mercato si è parlato con maggiore frequenza nelle scorse ore, ecco perché Marc Overmars, direttore sportivo del club olandese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Laroma24.it chiudendo le porte ad un imminente addio del calciatore, ma lasciando uno spiraglio per i mesi successivi.



PER ORA RESTA – Chiaro e senza esitazione sulla possibilità di una cessione del giocatore nel mercato invernale: “La percentuale che De Ligt lasci l’Ajax a gennaio è pari allo 0”. Ma poi Overmars continua e tiene aperta, se non spalancata, una finestra: “A giugno? Confermo che è al termine della stagione esiste una possibilità”. Come detto sul classe 1999 è molto forte l’interesse della Juventus e soprattutto del Barcellona che è a caccia di un centrale difensivo. La valutazione di de Ligt si aggira attorno ai 50 milioni e potrebbe alzarsi ancora di più se il ragazzo dovesse continuare con questo ottimo livello di rendimento.