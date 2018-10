Arsenal, caso Ramsey. L’ex Wenger: “Un tempo erano mie responsabilità, ora…”

Sono ore calde in Inghilterra e più precisamente in casa Arsenal. A tenere banco è la telenovela sul futuro del centrocampista Aaron Ramsey. Su di lui pende l’interesse di diversi top club europei, e le trattative per l’eventuale rinnovo di contratto stentano a decollare. L’addio sembra sempre più scontato, anche se le sorprese potrebbero non essere finite. Sembra essere questo il senso delle parole dell’ex storico manager dei Gunners Arsene Wenger che è intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK per parlare di questa vicenda e non solo:

“Non so per certo cosa stia accadendo all’Arsenal, certamente Ramsey adesso contrattualmente è in una posizione di forza e vorrà sfruttarla a suo favore. Tutto può ancora succedere, anche se non so fino a quanto si spingerà l’Arsenal a livello di follie per lui”, così l’ex allenatore, che poi con una vena di sarcasmo e una punta ironica ha aggiunto: “Un tempo erano mie responsabilità, ora sono felice che non lo siano più”. Sul giocatore, come detto, è forte l’interesse di divere società. In Italia, Juventus e Milan sembrano le pretendenti più quotate nonostante l’alto ingaggio del calciatore che attualmente guadagna 6,5 milioni di euro netti a stagione.