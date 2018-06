Atalanta, Gasperini vuole Pavoletti

L’Atalanta cerca rinforzi per l’attacco in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore si fa largo una indiscrezione di mercato: alla Dea potrebbe arrivare dal Cagliari, la punta Leonardo Pavoletti. L’attaccante livornese classe ’88 piace molto a Gian Piero Gasperini visto che è stato artefice con 11 gol della salvezza del club isolano. Per l’Europa insomma l’Atalanta punta sul gioco aereo, di Pavoletti che a Cagliari ha ritrovato la confidenza con la porta e il sorriso.