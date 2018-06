Atalanta, Gollini: “Riscatto? Era il mio obiettivo”

L’Atalanta ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale di aver riscatto ufficialmente Pierluigi Gollini dall’Aston Villa. Intervistato dai microfoni di Sky Sport 24, l’ex portiere del Verona ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Ho cercato di dimostrare il mio valore tutte le volte che sono stato chiamato in causa, da non titolare ho giocato tanto pur non essendo dell’Atalanta e ora sono contentissimo perchè farmi riscattare era il mio obiettivo, è stata una vittoria a livello personale, spero di trovare spazio e di fare bene anche nella prossima stagione. Amo il mio Paese e sono felicissimo di essere tornato. Cristante? Abbiamo un rapporto speciale, abbiamo frequentato le nazionali giovanili insieme, facciamo le vacanze insieme, abbiamo lo stesso procuratore, gli ho detto che ci mancherà nello spogliatoio ma sono contento che abbia fatto questo step per la sua carriera”.