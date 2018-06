Atalanta, Percassi: “Faremo il possibile per non indebolire la squadra”

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha parlato del mercato nerazzurro a margine dell’evento “Camminata nerazzurra”: “Siamo all’inizio della campagna acquisti, è ancora troppo presto, manca un mese all’avvio del ritiro. Ma faremo il possibile per non indebolire la squadra – riporta Gazzetta.it -. Defrel è uno dei quattro giocatori che stiamo osservando, dalla difesa all’attacco. Ma siamo ancora a giugno, interverremo dove servirà. Ci sono giovani al rientro dai prestiti come Valzania e Pessina che sono interessanti, abbiamo un’estate per valutarli. Barrow ormai è una realtà, non gioca le Final Four Primavera solo perché è con la Nazionale del Gambia”.