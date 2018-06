Atlético Madrid, cena con Cavani: Griezmann l’ago della bilancia

Per l’Atlético Madrid torna di moda Edinson Cavani.

L’attaccante uruguaiano già due estati fa era stato accostato al club rojiblanco, con tanto di telefonata col mister Diego Pablo Simeone e la voglia di raggiungere i connazionali Diego Godin e José Gimenez, ma alla fine è rimasto al Paris Saint-Germain.

Oggi la situazione è strettamente legata ad Antoine Griezmann: infatti, l’ex Palermo e Napoli andrebbe a vestire la maglia della società che ha vinto l’ultima Europa League solo se il francese dovesse andare al Barcellona.

Insomma, Petit Diable è l’ago della bilancia di una trattativa che, comunque, è già cominciata a tavola.

Infatti, stando a quanto riporta Mundo Deportivo, prima di tornare in patria il Matador si è fermato nella capitale spagnola e a cena ha incontrato Andrea Berta, direttore sportivo dei Colchoneros: il diretto interessato sarebbe anche disposto a ridursi l’ingaggio e, inoltre, c’è da considerare che per il Fair Play Finanziario una cessione importante sarebbe una cosa ottima per i parigini, alla luce del mercato a dir poco roboante della scorsa stagione.

Ricapitolando: l’Atlético Madrid vuole Edinson Cavani ed Edinson Cavani vuole l’Atlético Madrid, ma la palla ce l’ha Antoine Griezmann…

