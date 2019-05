Atletico Madrid, l’erede di Griezmann verrà dall’Italia

Sembrerebbe ormai imminente l’addio di Antoine Griezmann all’Atletico Madrid. Il francese, secondo quanto raccolto da AS, sarebbe infatti ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Barcellona, che già lo aveva cercato durante l’estate scorsa. E i colchoneros si sarebbero già messi in moto alla ricerca di un adeguato sostituto dell’attaccante, che sarebbe stato individuato in Italia.

DUE OPZIONI – Sono due le piste seguite dal club spagnolo: la prima è quella che porta a Paulo Dybala, con il calciatore della Juventus che, dopo una stagione deludente, potrebbe lasciare Torino nei prossimi mesi; la seconda conduce invece a Mauro Icardi, con il centravanti dell’Inter in procinto di salutare i nerazzurri dopo le turbolente vicende che lo hanno visto per protagonista. L’Atletico, nelle prossime settiamane, potrebbe andare all’assalto di uno dei due.