Atletico Madrid, l’ex Milan Kalinic al passo d’addio. Ecco la possibile destinazione

Nemmeno per l’ultima partita di Liga mister Diego Simeone ha avuto a disposizione Nikola Kalinic per il suo Atletico Madrid, e sarebbe stato molto utile, nel pareggio per 2-2 contro il Valencia, date le indisponibilità di Diego Costa e Morata nel reparto avanzato. Come sottolineato dall’edizione online del Mundo Deportivo, è molto probabile che il croato lasci i Colchoneros a fine stagione, a meno di colpi di scena. La stagione dell’ex Milan è stata particolarmente brillante: 4 gol segnati in 24 presenze (17 in Liga, 4 in Coppa del Re e 3 in Champions League). Nell’ultima parte, peraltro, ha accumulato davvero pochi minuti, solamente 48 negli ultimi due mesi, fra panchine e indisponibilità dovute a febbre o infortuni. Per la prossima annata, la stampa turca parla di un interessamento da parte del Fenerbache: pronti 15 milioni, gli stessi che ha speso la scorsa estate l’Atletico per strapparlo dal Milan.