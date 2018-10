Atletico Madrid, Lucas Hernandez nel mirino del Manchester United

L’Atletico Madrid si coccola il suo difensore 22enne francese Lucas Hernandez e non ha voglia alcuna di sedersi attorno ad un tavolo a trattare la cessione. Ragion per cui il Nazionale transalpino è stato blindato con una clausola risolutoria da 80 milioni di euro. Tuttavia le pretendenti non mancano: secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Marca’, il Manchester United avrebbe anche avanzato una proposta indecente all’Atletico Madrid. Ma come già detto, i colchoneros non vogliono privarsi del difensore.