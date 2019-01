Atletico Madrid, Simeone ammette: “Fino alla fine del mercato non saremo tranquilli. Godin? Sa cosa penso…”

Ore di vigilia per l‘Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. I Colchoneros saranno impegnati nel difficile match contro il Siviglia. Durante la conferenza stampa di presentazione, inevitabile per il tecnico parlare anche di mercato e dei rumors che vogliono alcuni pezzi pregiati della squadra, prossimi all’addio. Su tutti, il centrale uruguaian Diego Godin, ad un passo dall’Inter.

MERCATO – Tante le voci di trattative, o presunte tali, che coinvolgono i giocatori dell’Atletico Madrid. Simeone lo sa, ma pensa solo al campo: “Sono cose che succedono durante la stagione, ogni anno ci sono situazioni di questo tipo, alcuni finiscono il contratto, altri club vogliono prendere i nostri giocatori perché sono molto bravi, altri vogliono giocatore più minuti. Dobbiamo concentrarci su ciò che conta di più, che è affrontare un rivale molto forte come il Siviglia, che in casa diventa ancora più forte e vede le cose con ancora maggiore entusiasmo e positività”.



GODIN – In particolar modo, la recente vicenda che ha coinvolto il capitano Diego Godin, interessa da vicino Simeone e l’Atletico. Il centrale difensivo, in scandenza con il club di Madrid, sembra prossimo all’accordo con l’Inter. A proposito, il Cholo commenta: “Quello che credo è che sia Godín che Atlético stiano cercando le migliori soluzioni e possibilità per il bene di entrambi. Società e giocatore sanno cosa penso e dovranno decidere cosa pensano che sia più conveniente per il futuro”. “Se ho parlato con Godin? Non ce ne è bisogno. Sa bene quello che penso. Ci ho parlato in passato e non c’è bisogno di farlo ancora”.