Atletico Madrid, tutto su Dybala: i dettagli

Antoine Griezmann lascerà l’Atletico Madrid al termine della stagione. Ad annunciarlo attraverso un video, nei giorni scorsi, è stato lo stesso attaccante francese, che ha rivelato di voler vivere una nuova avventura. Per lui, molto probabilmente, si aprirà la strada che porta a Barcellona, con i colchoneros che, loro malgrado, saranno invece costretti ad intervenire sul mercato alla ricerca di un suo sostituto.

IDEA DYBALA – Il primo obiettivo degli spagnoli sarebbe Paulo Dybala, in uscita dalla Juventus, come rivelato dal fratello del giocatore. Per l’argentino, l’Atletico è pronto a sborsare una cifra attorno ai 70 milioni di euro, proponendo all’attaccante un contratto di cinque anni da 9 milioni a stagioni. Ma non finisce qui, perché la squadra di Diego Simeone avrebbe messo nel mirino anche Edinson Cavani, che potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain nei prossimi mesi.