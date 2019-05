Balotelli, addio al Marsiglia? Sui social resta criptico in vista del futuro

Resta in bilico il futuro al Marsiglia di Mario Balotelli. Dopo aver pubblicato un post di ringraziamenti per il tecnico Rudi Garcia, che ha ufficializzato la separazione con il club francese la scorsa settimana, l’attaccante 28enne ha utilizzato Instagram per rendere omaggio alla stagione in Ligue 1 e in Europa League: “Grazie a tutti per questi cinque mesi straordinari, anche se non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Voglio davvero ringraziare l’allenatore, lo staff, i giocatori, il presidente, i direttori, tutti quelli che lavorano con l’OM e i tifosi. Grazie, speriamo di vederci presto, altrimenti buona fortuna per tutto per i prossimi anni”. Parole dal sapore di un addio a fine stagione, il contratto con il Marsiglia per Super Mario scade il prossimo 30 giugno e probabilmente non verrà rinnovato, salvo colpi di scena.