Balotelli via dal Nizza: clamoroso ritorno in Premier League

Una cosa sembra certa: Mario Balotelli non andrà avanti col Nizza. Se non già a gennaio, ipotesi molto probabile, questa estate Super Mario saluterà la Costa Azzurra e i tifosi francese e approderà in un nuovo club.

Dall’Inghilterra sono certi che l’ex attaccante di Milan e Inter, non tornerà in Italia ma approderà, clamorosamente, di nuovo in Premier League dove aveva già militato con la maglia del Manchester City, all’epoca allenato da Roberto Mancini.

FUTURO – Secondo quanto rivela il Mirror, Balotelli sarebbe molto vicino al Newcastle, dove il manager Rafa Benitez, sembra intenzionato a puntare su di lui per risolvere i problemi con un attacco piuttosto sterile. L’ex tecnico di Inter e Napoli, secondo gli inglesi, vorrebbe riportarlo in Inghilterra, e il suo acquisto darebbe nuova forza e spirito ad una squadra che non naviga in acque tranquille. Con 18 punti in classifica, infatti, il Newcastle è nelle zone basse della Premier League con sole due lunghezze di vantaggio sul Southampton terzultimo.