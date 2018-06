Barcellona, Bartomeu: “Dembelé resta anche l’anno prossimo”

Ousmane Dembelé, attaccante del Barcellona, si trova al centro di parecchie voci di mercato. Il francese, protagonista con la maglia del Borussia Dortmund due anni fa, è stato acquistato questa stagione dal club catalano per 105 milioni di euro più bonus, che secondo alcune indiscrezioni della stampa sarebbero pari a circa 40 milioni. Dopo una stagione difficile resta comunque tra i desideri di mercato di diversi club. Il giocatore classe ’97, che si è messo in evidenza siglando una rete anche nell’amichevole di ieri sera tra Francia-Italia con un tiro preciso che ha sancito il colpo di grazia per gli avversari è stato blindato dal presidente catalano. Il numero uno del Barcellona Josep Maria Bartomeu, infatti, intervistato da ESPN, ha escluso la possibile partenza di del calciatore dopo una sola stagione in maglia blaugrana. Queste le sue parole: “Dembelé non andrà da nessuna parte. È un calciatore molto giovane dal quale ci aspettiamo grandi cose. La prossima stagione sarà differente. Il primo anno al Barcellona non è facile per nessuno, abbiamo un modello differente dagli altri”.

Dembelé durante la sua presentazione al Barcellona