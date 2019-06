Barcellona, Coutinho ha chiesto ufficialmente la cessione: pronti 80 milioni dalla Premier League

Philippe Coutinho ha chiesto ufficialmente la cessione al Barcellona. Il brasiliano, dopo appena una stagione in blaugrana, è pronto ad una nuova avventura. Il suo rapporto con l’allenatore, e quello con la tifoseria, non è mai sbocciato e l’ex Inter e Liverpool ha deciso di andare via dalla Catalogna.

Lo riporta Cadena SER, che parla anche delle squadre interessate all’asso classe ’92. Chelsea, Psg ma anche Manchester United. E sarebbero proprio i Red Devils, secondo quanto afferma il Sun ad avere pronta un’0fferta sontuosa er portare Coutinho in Premier League. 80 milioni di sterline pronte per lui. Il Barcellona, che si è detto aperto a lasciar partire il suo giocatore, si prepara a sedersi sul tavolo della trattativa. Solamente a gennaio dello scorso anno, i blaugrana aveva speso 105 milioni di sterline per strapparlo al Liverpool.