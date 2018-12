Barcellona, doppio colpo in arrivo: c’è l’ok di De Jong. E Rabiot…

Due colpi in canna per il Barcellona. A gennaio i blaugrana preparano l’assalto a due gioielli per il centrocampo. Rinforzi che serviranno a imporsi in Liga e soprattutto ad andare fino in fondo in Champions League.

BIS – Come riporta Sport, il centrocampista dell’Ajax De Jong avrebbe dato l’ok al trasferimento. Per lui, pronti circa 75 milioni di euro che il club olandese ha richiesto ai blaugrana. Il Barcellona, che negli scorsi giorni aveva tentennato sulle cifre, si è convinta. Dal canto suo, il centrocampista ha accettato le condizioni contrattuali del Barcellona e firmerà un lungo contratto con un ingaggio a salire. Sempre in chiave mercato, e sempre per la mediana, ecco ancor ail nome di Adrien Rabiot, centrocampista del PSG in scadenza di contratto. Come afferma il periodico spagnolo, “Rabiot completerà il nuovo centrocampo”. La situazione, soprattutto, per il francese, resta però ancora da monitorare.