Barcellona, è Pjanic l’erede di Iniesta: super offerta alla Juventus

Gianluigi Buffon, Stephan Lichtsteiner, Kwadwo Asamoah e forse anche Gonzalo Higuain. Per la Juventus quella che sta per arrivare rischia di andare agli archivi come l’estate degli addii di coloro che nelle ultime stagioni hanno contributo a raggiungere vittorie importanti in Italia, ma la lista potrebbe allungarsi.

Infatti, anche Miralem Pjanic potrebbe svuotare l’armadietto di Vinovo: destinazione Barcellona, che deve sostituire Andres Iniesta.

I bianconeri per il mediano bosniaco chiedono 80 milioni di euro e i catalani intendono soddisfare la richiesta mettendo sul piatto 50 milioni di euro più il cartellino del centrocampista portoghese André Gomes, valutato 30 milioni di euro. Lo riporta Don Balon.

