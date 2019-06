Barcellona, Griezmann con Messi? Macché, l’argentino vorrebbe il ritorno di un amico

L’unica squadra che avrebbe interesse ad acquistare Antoine Griezmann, si sa, è il Barcellona. Sono voci che si rincorrono ormai da molto tempo, ben prima che il francese annunciasse di voler lasciare l’Atletico Madrid. Ma bisogna fare i conti con un certo Leo Messi per la buona riuscita dell’operazione: siamo sicuri che sia d’accordo per avere le Petit Diable come compagno di reparto la prossima stagione? Secondo quanto riportato da RMC Sport, l’argentino non sarebbe particolarmente soddisfatto di un suo possibile ingaggio, tanto che lo avrebbe già confidato alla dirigenza blaugrana. Lui infatti vorrebbe il ritorno del caro amico Neymar, ma il Paris Saint-Germain lo ritiene incedibile al pari di Mbappé. Sarebbe stato lo sceicco Al-Khelaifi a ribadirlo al Barcellona con una telefonata, ecco perché probabilmente nell’attacco della squadra di Valverde arriverà davvero Griezmann.