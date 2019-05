Barcellona, Griezmann manda via Coutinho? L’agente del brasiliano: “Falso, non so perché lo dicano…”

Antoine Griezmann lascerà l’Atletico Madrid al termine di questa stagione. L’annuncio ufficiale è arrivato dal diretto interessato e adesso, per lui si profila un futuro al Barcellona. Un top player che farà sicuramente comodo alla squadra catalana ma che potrebbe destabilizzare l’ambiente, ed in modo particolare chi con la Spagna non è ancora riuscito a trovare un buon feeling: Philippe Coutinho.

Il brasiliano, arrivato nella scorsa stagione dal Liverpool, è stato spesso al centro di pesanti critiche. 11 gol in 53 apparizioni stagionali sono troppo pochi per un pezzo da novanta pagato 160 milioni di euro. Ecco perché, l’arrivo di Griezmann in blaugrana potrebbe fare da apripista alla sua cessione in estate. A tal proposito, ha voluto parlare proprio l’agente di Coutinho Andrea Bertolucci che ad AS ha spiegato: “Non so perché si dica che l’arrivo di Griezmann farà partire Coutinho. E’ falso, assolutamente. Non sarà il sostituto di Philippe. Ripeto, è una cosa falsa e non intendo più dire una parola su questo”.