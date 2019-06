Barcellona, idea Mata a parametro zero. Ma al momento non è una priorità

Priorità a Griezmann, ma se non dovesse concretizzarsi il suo arrivo il Barcellona starebbe pensando di cautelarsi con Juan Mata, in attesa di un colpo da novanta per tornare grandi in Europa. Come sostenuto da Espn, lo spagnolo è in uscita dal Manchester United con contratto in scadenza il 30 giugno e dopo 8 anni potrebbe far ritorno in Liga. Classe ’88, piace per la sua duttilità, perché può giocare sia come trequartista che come esterno d’attacco, su entrambe le fasce. Inoltre, Mata è un vincente: negli anni di carriera ha trionfato in Champions League, in Europa League, in un Europeo e in un Mondiale. Curiosamente, nel palmares individuale gli manca la vittoria in un campionato a livello di club: che arrivi proprio con il Barcellona? Su di lui ci sono però tante altre illustri squadre.