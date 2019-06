Barcellona, il portavoce: “Ritorno di Neymar? Se ci sarà un accordo, lo comunicheremo…”

Josep Vives, portavoce del Barcellona, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa dopo il Consiglio d’Amministrazione del club. Tra le varie dichiarazioni rilasciate, particolarmente interessanti quelle sul possibile ritorno di Neymar in blaugrana.

L’asso brasiliano del Paris Saint-Germain, infatti, è sempre accostato al ritorno in Spagna, dove il Barcellona pare pronto ad accoglierlo. Sull’argomento Vives ha detto: “Non cadremo nella trappola. Mai parlare di mercato e non perché non ci piace, ma perché non è corretto. Perché se ne parliamo è una mancanza di rispetto. Se posso scartare l’ipotesi Neymar? Questo portavoce non scarterà mai nulla perché non fa parte dei miei compiti. Se ci sarà un accordo, lo comunicheremo. Neymar è un giocatore del Psg, non ne vogliamo parlare”. E su Griezmann: “Siamo a conoscenza della parole di Gil Marin (ad dell’Atletico Madrid che ha annunciato l’approdo del francese al Barcellona ndr), ma noi parliamo solo delle operazioni concluse”. Lo riporta Marca.