Barcellona, Jordi Alba apre le porte a Morata: “Sarebbe il benvenuto…”

Morata al Barcellona è più di una semplice suggestione di mercato. L’ex Juventus e Real Madrid, attualmente in forza al Chelsea, potrebbe presto cambiare squadra. L’esperienza con i Blues non decolla e lo spagnolo pensa a tornare in patria, dove ad accoglierlo ci sarebbero proprio i blaugrana.

Nonostante il suo possibile passaggio al Barcellona potrebbe sembrare un tradimento al Real Madrid, club in cui è cresciuto e che gli ha permesso di entrare nell’olimpo dei grandi, il trasferimento in catalogna sembra sempre più vicino.

LO ASPETTANO – A Barcellona, infatti, pare che siano pronti ad accoglierlo a braccia aperte. A parlare del possibile approdo in blaugrana di Morata è Jordi Alba, terzino del club catalano, e compagno di Alvaro con la Nazionale. A margine di un evento pubblicitario a Montjuic, l’esterno difensivo ha commentato così le voci di mercato: “Apprezzo molto Morata come calciatore. Gioca da molti anni ad alto livello, ma alla fine è una decisione che spetta al club. La decisione finale per un suo possibile acquisto spetterebbe ovviamente società, sempre che le voci siano vere – ha poi aggiunto l’ex Valencia – ma io sarei pronto ad accoglierlo a braccia aperte, come anche i miei compagni”.