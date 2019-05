Barcellona, l’agente di Rakitic: “In blaugrana è felice. Inter? Non conosco il suo futuro”

Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic è stato nelle scorse ore spesso accostato all’Inter. Che sia davvero tinto di nerazzurro il futuro del croato, che dal 2014 gioca in blaugrana? I colleghi di Tmw hanno intervista il suo fratello-agente Dejan Rakitic: “Al momento la situazione è molto semplice da spiegare: è felicissimo al Barcellona. È uno dei più importanti club d’Europa e del mondo, Ivan è contento di farne parte. Del suo futuro non so, non posso sapere cosa ne sarà ora. Adesso pensa alla squadra attuale e vuole a tutti i costi vincere la Coppa del Re, dopo aver già trionfato in campionato. La partita di Liverpool? Brutta per chiunque sia sceso in campo di loro, ma non rovina l’ottima stagione del Barça”.