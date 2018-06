Barcellona, Messi: “Griezmann? Per vincere la Champions servono i migliori, lui lo è”

Nella stagione appena trascorsa il Barcellona ha vinto campionato e Coppa del Re, ma ha fallito in Champions League, mancando clamorosamente la qualificazione in semifinale perdendo per 3-0 all’Olimpico contro la Roma. Il prossimo anno l’obiettivo è portare a casa la coppa “dalle grandi orecchie” e per farlo, secondo Lionel Messi, servono i giocatori migliori. Il fuoriclasse argentino, intervistato dal quotidiano spagnolo Sport, ha parlato di Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid che piace tanto ai blaugrana: “Non so se il suo acquisto sia prioritario per il club, ma per conquistare ciò che vogliamo, che è la Champions, bisogna avere i giocatori migliori. E lui è tra questi. Negli ultimi tre anni siamo sempre usciti ai quarti e questo non può succedere, men che meno nel modo in cui siamo usciti con la Roma”.