Barcellona, polizza assicurativa totale per de Jong in caso di infortunio

Il 23 gennaio scorso è stato annunciato come prossimo colpo del Barcellona, Frenkie de Jong, centrocampista dell’Ajax, è pronto al grande salto dal campionato olandese a quello spagnolo. Intato, però, i blaugrana si sono tutelati per quello che diventerà un loro giocatore a partire dal 1° luglio 2019.

Come riporta Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona, per evitare rischi da qui all’estate, si sarebbe tutelata sottoscrivendo una polizza assicurativa che coprirebbe l’intero costo del suo trasferimento dall’Ajax (75 milioni di euro più 11 di bonus) qualora il giovane e talentoso centrocampista dovesse soffrire un infortunio irreversibile o se, invece, dovesse arrivare in Catalogna già infortunato, pagherebbe il suo stipendio fino al via libera dei medici per tornare in campo.



Insomma, in casa blaugrana sono disposti a tutto per non farsi sfuggire quello che potrebbe diventare il prossimo crack mondiale.