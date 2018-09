Barcellona, retroscena sulla cessione di Neymar: 6,6 milioni a un dipendente blaugrana

L’addio di Neymar direzione Paris Saint-Germain non è stato digerito dai tifosi del Barcellona, e lo stesso club blaugrana si è risentito della decisione dell’asso brasiliano di lasciare la capitale spagnola per approdare in quella francese. Ma oltre alla perdita di uno dei più forti giocatori del mondo, il club del presidente Bartomeu ha dovuto rinunciare anche a qualcos’altro. Ben 6,6 milioni di euro.

RETROSCENA – A fronte dei 222 milioni di euro della clausola rescissoria pagata dal Psg al Barcellona per portare a Parigi O’Ney, come riporta SER Catalunya, i catalani hanno dovuto pagare 6.6 milioni di euro (il 3% del prezzo di vendita del calciatore) ad un dipendente del club, André Cury, proprio per colpa del passaggio del brasiliano al club parigino avvenuto nell’estate del 2017. Cury, infatti, oltre ad essere un dipendente del Barcellona è anche uomo di fiducia del padre di Neymar che, al momento dell’arrivo del figlio in blaugrana, fece inserire nel contratto questa particolare clausola. Sempre secondo SER Catalunya, fino ad oggi il Barcellona si era sempre rifiutato di pagare questa clausola, sostenendo che Neymar avesse lasciato il club controvoglia: adesso però, i catalani hanno ceduto e hanno versato nelle casse di André Cury i 6.6 milioni di euro. Oltre al danno, anche la beffa.