Barcellona, se salta Griezmann pronta l’offerta per Salah

Il Barcellona punta forte su Mohamed Salah. Il Mondiale alle porte e il calciomercato impazza. I blaugrana, che da tempo sembravano vicini a chiudere per l’attaccante francese dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann, sembra abbiano cambiato completamente i propri piani. Secondo quanto riporta AS, l’ex giocatore della Roma sarebbe già stato proposto al Barcellona e ci sarebbero stati già i primi incontri per sondare il terreno e imbastire la trattativa.

SALAH SE SALTA GRIEZMANN – Le voci che vogliono il giocatore francese vicino al rinnovo del contratto con i Cholchoneros hanno infastidito non poco la dirigenza del Barcellona, tanto da spingere gli uomini mercato a pensare ad un clamoroso cambio di piani. Sembra infatti che adesso, in cima alla lista dei desideri dei blaugrana, ci sia l’attaccante del Liverpool Salah, vero protagonista di questa stagione calcistica. Secondo il quotidiano spagnolo, pare sia stato proprio l’entourage dell’egiziano a farsi avanti e candidarsi come rinforzo per l’attacco dei catalani. E, così come capita per tutti i calciatori, il Liverpool sarebbe disposto a vendere Salah, a patto che l’offerta non sia inferiore ai 100 milioni di euro. Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia che i Reds abbiano ingaggiato o lo stiano per fare, il francese Nabil Fekir, giocatore che per caratteristiche si avvicina molto a quelle di Salah. Se questa voce dovesse essere confermata, l’affare tra il Barcellona e l’egiziano potrebbe davvero essere pronto a decollare.

Salah, la dedica di un tifoso