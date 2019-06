Barcellona, tifosi disperati e spazientiti: “Il Real Madrid 6 acquisti, noi cosa facciamo?”

Non credono ai propri occhi i tifosi del Barcellona, che da spettatori assistono al ritorno imponente sul mercato del Real Madrid, capace di spendere già oltre 300 milioni per il calciomercato estivo, quando siamo solo alla metà di giugno. È vero che da tempo per la squadra di Zinedine Zidane si parla di determinate trattative e dei necessari investimenti per far tornare ad alti livelli i blancos, ma è altrettanto vero che nessuno si aspettava un Barcellona così attendista. I tifosi blaugrana sui social espongono il loro malumore, quasi disperati per la situazione: “Il Real Madrid ha appena ufficializzato il sesto colpo, e noi quando facciamo firmare qualcuno?”, ha scritto uno di loro. Un altro ha postato una gif di Barack Obama che guarda l’orologio, con didascalia “In attesa che il Barça acquisti qualcuno”. L’umore non è dei migliori.

Il Barcellona è ancora fermo all’acquisto di De Jong dall’Ajax a gennaio per 65 milioni di euro. Al momento la trattativa più calda porta al suo compagno di squadra in Olanda e in Nazionale de Ligt, per cui si andrebbe a battere la concorrenza della Juventus con un’offerta di 11 milioni di euro a stagione.