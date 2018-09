Faccenda da risolvere alla svelta per il Barcellona, che rischia di vedere il perno difensivo Samuel Umtiti fermo in infermeria per parecchio tempo. Si teme un serio infortunio al ginocchio per lui ed allora il club blaugrana ora deve necessariamente correre ai ripari. Gli altri centrali in rosa non convincono, dato che risultano spesso alle prese con guai muscolari. Perciò la soluzione migliore potrebbe essere quella di intervenire sul calciomercato già nella prossima finestra di gennaio.

Un nome molto gradito in casa Barcellona è quello di Milan Skriniar, difensore dell’Inter più volte cercato dalla dirigenza catalana, addirittura, dallo scorso gennaio secondo alcune voci che filtrano dalla Spagna. Altro profilo sul taccuino di Ariedo Braida è quello corrispondente a Stefan De Vrij, sbarcato all’Inter solamente tre mesi fa a parametro zero. Data questa considerazione, difficilmente l’olandese potrebbe ripartire a breve. Oltre ai due nerazzurri, ad Ernesto Valverde piace il centrale greco della Roma Kostas Manolas, il quale non sta, però, attraversando un periodo molto felice. A questo punto rimangono solamente Kalidou Koulibaly del Napoli e German Pezzella della Fiorentina. Il primo però è un obiettivo difficilmente raggiungibile, in quanto il senegalese ha appena rinnovato un contratto con clausola da 200 milioni di euro. Invece, l’argentino gigliato è il capitano della squadra toscana.

Il toto-difensore per il Barcellona è iniziato ed attenzione alla situazione che potrebbe coinvolgere anche due difensori esteri molto interessanti, quali Upamecano ma soprattutto il talento dell’Ajax De Ligt, profilo molto seguito anche dalla Juventus.