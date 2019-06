Barcellona, Umtiti rivela: “Ecco dove giocherò la prossima stagione. E su Griezmann…”

Accostato alla Juventus, ma anche al Manchester United, Samuel Umtiti si vede ancora al Barcellona. Il centrale difensivo anche della Nazionale francese ha parlato del suo futuro a RTL dopo il match contro la Turchia, perso dai campioni del mondo in carica.

Il classe ’93 ha messo la parola fine alle voci di mercato, e nonostante una stagione vissuta nell’ombra di Piqué e Lenglet si è detto pronto a giocare ancora nella capitale catalana: “Ho un contratto e sono felice al Barcellona. Ho avuto una stagione difficile, ma non voglio andare in altri club. La prossima stagione sarò al Barça”. Sotto contratto sino al 2023, il francese si vede ancora in blaugrana. E sulle voci di Griezmann, suo compagno con la Francia, al Barcellona, Umtiti ha aggiunto: “Lui al Barcellona? Bella domanda… La verità che non ho mai sentito nulla da Griezmann nello spogliatoio”.