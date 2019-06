Bari, sarà mercato faraonico: tris di acquisti e un grande bomber di A

Il Bari dopo essere finito tra i dilettanti e ottenuto al primo anno la promozione in C, ha in progetto una risalita immediata in B. La società pugliese sta già avviando dei sondaggi di mercato in vista della riapertura ufficiale delle operazioni di calciomercato estivo. Secondo il Corriere dello Sport, per l’attacco la dirigenza biancorossa ha nella lista tre super bomber. Si tratta di Antenucci, Dionisi e Mazzeo. Il primo ha appena raggiunto la seconda salvezza in A con la Spal, ma a 34 anni potrebbe valutare la chiamata di una grande piazza come il Bari e riprovare la scalata. Federico Dionisi, 32 anni, è appena retrocesso in B con il Frosinone e la trattativa potrebbe essere intavolata solo a mercato inoltrato. Mazzeo del Foggia è invece l’ultimo nome circolato in ambienti di calciomercato.