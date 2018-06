Punto di riferimento per la difesa del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, Mats Hummels è stato vicino al trasferimento in Premier League, esattamente al Manchester United. L’ex centrale del Borussia Dortmund, intervistato dalla Bild, ha svelato: “Ho pensato di andare al Manchester United nel 2015. C’erano altre possibilità nel 2016, quindi non è corretto dire che non ci ho mai pensato. Ma non avevo davvero bisogno di andare all’estero”.