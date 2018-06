Bayern Monaco, scontro con Lewandowski: “L’agente ci porti 200 milioni, altrimenti…”

Scontro totale tra il Bayern Monaco e Robert Lewandowski dopo che quest’ultimo, nonostante un contratto fino al 2021, ha fatto sapere di volere cambiare squadra in questa sessione estiva di mercato.

Le recenti dichiarazioni di Pini Zahavi, agente dell’attaccante polacco, non sono state affatto digerite dal club bavarese che ha deciso di passare al contrattacco.

Stando a quanto raccolto dalla Bild, la società campione di Germania ha fatto recapitare il seguente messaggio all’ex Borussia Dortmund e al suo entourage: “Se il suo agente non ha in mano un’offerta da 200 milioni di euro non alziamo neanche il telefono”.

Polonia, Lewandowski incontra il piccolo tifoso disabile