Bayern, dall’Atl. Madrid preso Hernandes…anzi no

Colpo in canna per il Bayern Monaco: secondo Marca i bavaresi sono vicinissimi a Lucasa Hernandes. I tedeschi sono pronti a pagare la clausola rescissoria di 80 milioni di euro all’Atletico Madrid. Nella serata di ieri poi la smentita del club spagnolo.”Considerate le informazioni pubblicate dal quotidiano Marca su un presunto accordo tra il Bayern Monaco e il nostro giocatore Lucas Hernandez per il quale avrebbe pagato la clausola rescissoria nel corso del mese di gennaio, l’Atletico Madrid vuole rendere noto che dopo aver parlato con il giocatore, che lui stesso nega l’esistenza dell’accordo con il club tedesco e l’intenzione di lasciare i Colchoneros. D’altra parte, visti gli ottimi rapporti vigenti tra noi e il club tedesco, ha fatto sì che fosse lo stesso Bayern a chiamarci per smentire personalmente questa presunta operazione tramite un colloquio telefonico tra i presidenti delle due società”.