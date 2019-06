Benfica, smentita immediata su Joao Felix: “Non ci sono trattative in corso”

Poche ore fa, la bomba dalla Spagna: l’Atletico Madrid è ad un passo dal colpo Joao Felix, asso portoghese del Benfica. Secondo molti media spagnoli, tra cui AS, i Colchoneros sarebbero sul punto di acquistare il giocatore classe 1999.

Ma attraverso un comunicato stampa apparso sul sito ufficiale del club e sui canali social, la società portoghese ha tenuto a precisare che non esistono trattative per la cessione del calciatore e che l’unico modo per acquistarlo è il pagamento della clausola. Non solo, il Benfica ha precisato, smentendo A Bola, che non esistono commissioni pari al 30% sulla cessione del giocatore. “Viste le notizie pubblicate nelle ultime ore, il Benfica chiarisce che non ci sono in questo momento trattative in corso per una eventuale cessione di Joao Felix. Le condizioni per la sua cessione sono pubbliche e conosciute, avendo il giocatore una clausola di 120 milioni di euro”.

Capitolo chiuso, almeno fino a quando l’intera somma non sarà messa sul piatto…