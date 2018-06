Betis, Fabian Ruiz testimonial della campagna abbonamenti: Napoli più lontano

Il nome di Fabian Ruiz è stato uno di quelli più interessanti tra i tanti centrocampisti avvicinati al Napoli nelle prime settimane di calciomercato. Il giovane e duttile giocatore del Betis, classe ’96, è un elemento molto apprezzato da Carlo Ancelotti, che ha avuto modo di ammirarlo durante il periodo trascorso nella Liga alla guida del Real Madrid. La concorrenza sul centrocampista, utilizzabile come trequartista nel 4-2-3-1, ma anche come interno in una mediana a tre o centrale nel modulo a due mediani che Ancelotti sembra voler impostare per la prossima stagione, è tanta, ma a sorpresa alla fine a spuntarla potrebbe essere proprio il Betis.

Il club andaluso, che nella prossima stagione tornerà a giocare le Coppe Europee dopo 5 anni di assenza grazie al sesto posto ottenuto nell’ultimo campionato, ha infatti scelto proprio Ruiz come testimonial della campagna abbonamenti, lanciata sul sito ufficiale del club e pure sul profilo twitter.

Una scelta molto significativa, che punta a fidelizzare Ruiz, protagonista di un video ad hoc, nel rapporto con i tifosi, ma anche a mandare un messaggio chiaro al Napoli e altri club interessati: per il mercato, ripassare nella prossima stagione.

