Bologna, F. Inzaghi pesca dal Milan

Al momento è impegnato con il suo Venezia nei playoff di Serie B, ma a partire dalla prossima stagione sarà sulla panchina del Bologna.

Stiamo parlando di Filippo Inzaghi, che guarda in casa Milan, sua ex squadra, per rinforzare il pacchetto arretrato.

Stando a quanto riporta Bolognanews.net, infatti, nonostante l’arrivo dall’Ajax di Mitchell Dijks, serve un terzino visto che in uscita ci sono sia Adam Masina che Cheick Keita.

Pertanto, ecco che potrebbe arrivare al Dall’Ara l’esperto Luca Antonelli che ha già lavorato in rossonero con Super Pippo.

