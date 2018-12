Bomba dalla Spagna, Modric all’Inter si può: il croato ha rifiutato il rinnovo col Real Madrid

Modric-Inter non è finita. Dopo le avances non andate a segno questa estate, i nerazzurri potrebbero tornare all’assalto del fresco Pallone d’Oro 2018.

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, sarebbe prossimo a salutare i Blancos avendo rifiutato una prima offerta di rinnovo col club spagnolo.

DALLA SPAGNA – Un no al rinnovo offerto da Florentino Perez, e un’offerta dell’Inter sul tavolo. Sarebbe questa la situazione di Luka Modric con il club di Madrid. Dopo la notizia rilanciata da Telemadrid, arrivano conferme anche da AS. Il noto periodico iberico, infatti, rilancia quanto uscito nelle ore precedenti e afferma che il classe 1985 avrebbe sul tavolo l’offerta nerazzurra: 10 milioni a stagione per due anni, per poi andare in Cina. A questo punto – come spiega il quotidiano madrileno – il Real Madrid potrebbe essere costretto a cedere il Pallone d’Oro nella prossima estate per non rischiare di vedere il proprio giocatore lasciare la Spagna a parametro zero euro. Soprattutto dopo questa fantastica annata e un contratto la cui scadenza attuale cade nel giugno 2020.