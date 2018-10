Bomba dalla Spagna: Real Madrid pronto ad offrire 50 milioni e un top player per Hazard

Non si placa il tormentone di calciomercato legato a Eden Hazard, attaccante belga del Chelsea. Dalla Spagna arrivano ancora indiscrezioni che vogliono il Real Madrid pronto all’ennesima offensiva per portare in blancos l’asso Blues. Il calciatore classe ’91 ha chiarito di non volersi separare, per il momento, dalla squadra di Londra, ma in estate tutto può succedere. E secondo quanto riporta Don Balon, l’operazione che potrebbe portare il numero 10 a Madrid avrebbe del clamoroso.

MAXI PROPOSTA – Il club di Florentino Perez, infatti, secondo gli spagnoli, potrebbe aver trovato la chiave giusta per convincere Roman Abramovich a òasciar partire Eden Hazard. L’offerta del Real Madrid sarebbe davvero incredibile: i Blancos, infatti, sarebbero disposti a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro più il cartellino di Gareth Bale. Il Chelsea, a questo punto, potrebbe vacillare anche se preferirebbe ottenere il cartellino di Marco Asensio anziché quello del gallese che però tornerebbe in Premier League dopo l’esperienza al Tottenham che gli ha cambiato la carriera.