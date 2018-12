Bomba dall’Inghilterra: Inter, torna Josè Mourinho

Notizia clamorosa giunge dall’Inghilterra. Il manager del Manchester United, Jose Mourinho, potrebbe di nuovo allenare l’Inter . Secondo il tabloidi The Express, i nerazzurri non rinnoveranno il contratto con l’attuale allenatore della squadra Luciano Spalletti. L’accordo con l’italiano scade alla fine di questa stagione. Il principale candidato per raccogliere l’eredità del mister toscano è proprio lo Special One che all’Inter ha vinto il “triplete”. Mourinho a Milano vinse due volte lo scudetto e anche una Champions League.