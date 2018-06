Bomba di mercato dalla Spagna: la Juventus è in corsa per Cristiano Ronaldo

Tutti i tifosi dei top club europei sognano di vedere la prossima stagione con la maglia della propria squadra del cuore, Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha già detto che lascerà il Real Madrid, e dopo l’indiscrezione di questa mattina del quotidiano Il Giornale che lo ha accostato al Napoli, ecco che adesso per l’autorevole Marca tra le possibilità per il futuro di Cristiano Ronaldo ci sarebbe anche la Juventus. Come è abbastanza noto Marca segue da molto vicino le vicende dei Blancos di Florentino Perez e spesso è ben informato. “Non sono tanti i club che possono intraprendere il suo acquisto dal punto di vista economico – si legge nell’articolo -. E poi c’è il suo stipendio che pone problemi, o quantomeno interrogativi”. La prima destinazione proposta, è quella che di tanto in tanto torna forte: il Manchester United “il club nel quale si è consacrato come stella mondiale, dove ha vinto la sua prima Champions e il primo Pallone d’Oro”. Ma seppur in coda, qualche chance ce l’ha anche la Juventus. C’è anche il Bayern Monaco che pensa a CR7 per sostituire Lewandowski, che potrebbe andare a Madrid. Comunque da stasera bisogna annoverare anche la Juventus tra le pretendenti del portoghese ma considerando lo stipendio da 21 milioni di euro che percepisce al Real Madrid, parrebbe difficile che un club della nostra Serie A possa permettersi il lusso di corteggiarlo, ma per Marca la Juventus c’è e allora anche il nostro Paese è tra le destinazioni possibili per il cinque volte Pallone d’Oro.