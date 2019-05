Borussia Dortmund, nel mirino lo juventino Mandzukic

Dopo aver detto no al Dalian Yifang, lo scorso mese di gennaio, per l’attaccante della Juventus Mario Mandzukic arriva una importante offerta ma stavolta dalla Germania. Come riporta la Bild infatti il croato è nel mirino del Borussia Dortmund. Il problema è rappresentato dall’ingaggio del croato che alla Juventus ha appena allungato il contratto e guadagna circa 6 milioni all’anno. Non una cifra impensabile per i gialloneri che però di solito viene garantita a giocatori più giovani. Mandzukic vuole rimanere alla Juventus, società con la quale, vuole ritentare la scalata per la sua seconda Champions League dopo averla vinta con il Bayern.