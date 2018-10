Borussia Dortmund, Phil Foden come Sancho? I tedeschi preparano l’assalto

Il Borussia Dortmund avrebbe intenzione di approfittare del poco spazio concesso a Phil Foden da Pep Guardiola al Manchester City per acquistare il 18enne, ricalcando quanto eseguito con Jadon Sancho, che in questa prima parte di stagione con la casacca giallonera sta entusiasmando. Foden è approdato al City all’età di 6 anni e praticamente dopo 12 anni è sbarcato nella prima squadra dei ‘Citizens’, non trovando, però, molto spazio. Si questa situazione il Borussia Dortmund ne vorrebbe approfittare, ma le pretendenti non mancano: su Foden spicca l’interesse di PSG e Lipsia. Il talento inglese del Manchester City è stato anche convocato nella Nazionale Under 21, confermando la considerazione che gli allenatori hanno riposto in lui.