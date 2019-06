Borussia Dortmund, trovato l’accordo col Bayern: torna Mats Hummels

Il direttore sportivo Hasan Salihamidzic ha dichiarato che il Bayern prenderà nuovi rinforzi. “Vogliamo fare qualcos’altro ma abbiamo ancora tempo.”. Il Bayern ha acquistato già Lucas Hernandez dall’Altetico Madrid, Benjamin Pavard dallo Stoccarda e Jann-Fiete Arp dall’Amburgo. Spesi 118 milioni di euro per i tre acquisti, mentre solo 3,5 milioni di euro sono stati registrati in entrata con la cessione di Marco Friedl, che rimane a Brema. Ma in serata è stato trovato l’accordo per la cessione del difensore Mats Hummels, al Borussia Dortmund. Secondo la Bild ” la dirigenza giallonera pagherà 20 milioni di euro, più alcuni bonus mentre Hummels ha accettato di abbassare il suo stipendio di 2 milioni di euro. Affare fatto e Hummels fa ritorno al Signal Iduna Park. Il difensore si è trasferito per 35 milioni al Bayern nel 2016 firmando un contratto fino al 2021.