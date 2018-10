Il centrocampista del Brescia Sandro Tonali sta attirando su di sé le attenzioni di parecchi club europei. Le sue qualità e la sua visione di gioco sono indiscutibili, il ché rendono il classe 2000 uno dei prospetti migliori sul panorama calcistico italiano. Anche dalla Premier League alcuni club osservano Tonali, su tutte il Chelsea di Maurizio Sarri, che secondo il quotidiano The Sun sarebbe disposto ad offrire 23 milioni di euro.

Le pretendenti italiane, tra cui Juventus, Milan ed Inter, sono avvisate. Sarebbe bene che un giocatore così, soprattutto in questa fase di crescita calcistica non lasci l’Italia, in modo che le sue qualità intraviste vengano costantemente monitorate.