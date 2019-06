Cagliari, il ds Carli ammette: “Trattativa con l’Inter per Barella va avanti”

Sembra farsi sempre più vicino all’Inter Nicolò Barella. Il giocatore, reduce da un’ottima stagione con la maglia del Cagliari e da buone prestazioni con la Nazionale, è corteggiato ormai da lungo tempo dai nerazzurri, che lo hanno individuato come profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo. Barella gode infatti della stima di Antonio Conte, pronto a fare carte false per portarlo a Milano. Ed ecco così che la trattativa tra sardi e nerazzurri prosegue, come ha confermato il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli ai microfoni di Sportitalia.

PREZZO – “La trattativa c’è, c’è un interesse vero ed è inutile negarlo. Io sono positivo. Barella non ha chiesto nulla, è un ragazzo intelligente ed è attaccato alla nostra maglia. In questo momento sta pensando alla Nazionale. Noi stiamo cercando un accordo sul prezzo, le contropartite non sono per noi una priorità”.