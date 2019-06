Cagliari, tentativo per un croato di proprietà del Napoli. Srna verso il ritorno in patria

Il Cagliari avrebbe scelto il giocatore che prenderà il posto di Nicolò Barella, che al termine dell’Europeo Under 21 molto probabilmente lascerà il club sardo. Ci riferiamo al croato Marko Rog, di proprietà del Napoli ma che è di ritorno da un prestito secco al Siviglia, con cui ha giocato 10 partite di Liga. Se con Sarri aveva avuto anche parecchio spazio, con Ancelotti non rientra nei piani, e per questo è già avvenuto un incontro fra il ds rossoblù Marcello Carli e l’agente del giocatore classe 1995. Secondo la versione italiana del portale Goal, Rog si trasferirebbe al Cagliari in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro e il centrocampista approverebbe la destinazione, dove ritroverebbe il connazionale Bradaric.

Dovrebbe invece terminare, dopo una sola stagione, l’avventura al Cagliari di Darijo Srna, 37enne per il quale non mancano offerte dal suo Paese d’origine (Hadjuk Spalato), ma non è da sottovalutare la possibilità che si fermi da noi in Italia per un altro anno (Parma).