Il Barcellona da tempo sta provando a convincere il Boca Juniors a cedere il giovane difensore centrale Leonardo Balerdi. Questi ha 19 anni ed è un prospetto che i blaugrana stanno seguendo per rinforzare il reparto arretrato per il medio-lungo periodo. Due le offerte avanzate al Boca, entrambe respinte, corrispondenti a circa 4/5,5 milioni di dollari. Questo tira e molla ha permesso alla Juventus di inserirsi, muovendosi anche rapidamente nel tentativo di portare Balerdi in bianconero, dati anche i buoni rapporti con la società argentina, nati dopo il trasferimento di Carlos Tevez al Boca Juniors. Sia Barcellona che Juve hanno individuato nel 19enne le qualità del difensore che potrà essere protagonista negli anni a venire: abile sia palla al piede, nonostante sia alto 1,87 metri, che nel gioco aereo. Balerdi è arrivato al Boca Juniors quando aveva solamente 14 anni. Allora era un centrocampista, ma col tempo è stato trasformato in un perfetto difensore centrale.