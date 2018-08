Calciomercato di C, Mazzarani saluta Salerno e potrebbe andare a Piacenza con Ledesma

Colpo della Pro Piacenza che sta per ufficializzare l’ex Lazio e Lugano Cristian Ledesma. L’argentino, così come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, è pronto a legarsi all’ambiziosa Pro Piacenza che per la trequarti aspetta una risposta da Mazzarani (Salernitana ma la scorsa stagione a Catania). Pressing Triestina per il fantasista Cesarini (ex Reggiana). La Ternana prende Nicastro (Foggia), la Viterbese ingaggia dal Lecce Saraniti e Pacilli. Il Pisa in pressing per Franco (ex Livorno) e Cherubin (Verona). Bachini (Juve Stabia) va al Siena. Marchi (Samb) firma per la Vis Pesaro. Doppietta Juve Stabia che ottiene dall’Ascoli Castellano e Venditti. Ufficiale l’arrivo di Gerardi (Pordenone) al Monopoli che è vicino a Montinaro (Bisceglie). Sinani (Milan) piace al Matera. Doppietta Reggina: ecco Solini (Chievo, era a Siena) e Tassi (Ascoli).