Calciomercato, si è chiusa la sessione estiva. Le ultime operazioni

Ultimo giorno di calciomercato che per la prima volta si chiude il 17 agosto e non il 31. L’orario è anche cambiato visto che le operazioni si chiuderanno alle 20. Queste i colpi della giornata odierna più importanti:

ATALANTA -Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dall’Udinese il calciatore Ali Adnan Kadhim Al-Tameemi, meglio conosciuto come Ali Adnan, a titolo temporaneo con diritto di opzione.

CAGLIARI – Arriva dal Liverpool Ragnar Klavan

JUVENTUS – la Juventus ha rilevato in prestito Luka Markovic (18) dal Crotone. L’attaccante serbo, cresciuto nel Cukaricki, è arrivato in Calabria lo scorso mese di marzo, ed ora potrebbe essere destinato alla formazione Primavera oppure a quella under 23 dei bianconeri.

LAZIO – Davide Di Gennaro (30) è un giocatore della Salernitana. Lo ha annunciato il club campano attraverso il proprio profilo Twitter. Il centrocampista lascia così la Lazio, accettando il trasferimento in Serie B

SAMPDORIA – Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara (nato a Forlì il 21 dicembre 1991).

GENOA -Il Genoa ha ufficializzato tramite il proprio account Twitter le cessioni di Andrej Galabinov allo Spezia, a titolo definitivo, e di Nikola Ninkovic, con la stessa formula, all’Ascoli.

FROSINONE – Joaquin Ardaiz (19) al club ciociaro. L’attaccante uruguaiano, già nazionale under 20, arriva in prestito dal Chiasso che nel frattempo ne ha rilevato il cartellino dall’Anversa.

SPAL – Ceduto al Crotone il difensore finlandese Vaisanen

TORINO – Ufficiale l’arrivo dal Valencia di Simone Zaza

NAPOLI -David Ospina è un nuovo giocatore del Napoli: il portiere lascia l’Arsenal e si trasferisce in prestito agli azzurri. Lo si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A.

PADOVA – Il Calcio Padova informa che è da poco stato ufficializzato il passaggio in biancoscudato del centrocampista Luca Clemenza dalla Juventus Fc in prestito annuale.

CAGLIARI -Il Cagliari ha ceduto a titolo definitivo Marco Capuano al Frosinone. Nelle sue tre stagioni e mezzo in Sardegna, Capuano e’ sceso in campo 57 volte con la maglia rossoblu’, realizzando 2 ret. Al Crotone nella seconda parte della scorsa stagione, il difensore riparte ora dalla compagine laziale, neopromossa in A.

PARMA – Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del calciatore Gervais Lombe Yao Kouassi “Gervinho” (Anyama, Costa d’Avorio, 27 maggio 1987). Il Parma ha comunicato l’addio di Cristian Galano, che si trasferisce al Foggia 14 giorni dopo il suo approdo in crociato: “La Società Parma Calcio 1913 comunica la cessione del giocatore Cristian Galano (Foggia, 1.4.91) al Foggia Calcio a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione a favore del Foggia”.

VERONA – L’Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Alan Empereur dalla società Foggia Calcio. Il difensore classe 1994 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

SAMPDORIA – Dal Napoli arriva il difensore Tonelli

FOGGIA -Il Foggia Calcio comunica di aver acquisito con la formula del prestito con diritto di opzione e contro opzione, dalla US Salernitana 1919, le prestazioni sportive di Emanuele Cicerelli. Attaccante esterno, classe 94, cresciuto nel settore giovanile rossonero.

UDINESE – Arriva dal Bursaspor – società che milita nella massima serie turca – il nuovo difensore centrale dell’Udinese William Paul Ekong

FOGGIA -Il Foggia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Associazione Sportiva Cittadella le prestazioni sportive di Lucas Cossenzo Chiaretti. Attaccante, trequartista, Chiaretti, brasiliano classe ’87, ha giocato nelle ultime 3 stagioni con la formazione amaranto. 26 gol all’attivo in carriera e ben 13 assist i suoi numeri. Chiaretti si è legato al Foggia fino al 30 giugno 2021

CATANIA – Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Noce, a titolo temporaneo, al Cesena Football Club, società che parteciperà al prossimo campionato di Serie D.

CREMONESE – L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Internazionale F.C. le prestazioni sportive di Xian Emmers.

Nato a Lugano (Svizzera) il 20 luglio 1995, centrocampista, Emmers ha iniziato nel settore giovanile del Genk, in Belgio, per poi passare all’Inter dove ha disputato i campionati Under 17 e Primavera. Nazionale Under 19 del Belgio, durante il pre campionato è stato aggregato alla Prima squadra allenata da Luciano Spalletti.

EMPOLI – Acquah è dell’Empoli. La comunicazione è del club granata stesso: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Empoli Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Afriyie Acquah. Il Presidente Cairo, a nome di tutta la Società, saluta Afriyie, lo ringrazia per il contributo dato in questi anni, per la disponibilità e per la professionalità che non sono mai venute a mancare e gli augura di cuore le migliori fortune nel proseguimento della sua carriera”.

TORINO – Roberto Soriano torna ufficialmente in Italia. Il centrocampista, ex Sampdoria, si trasferisce dal Villarreal al Torino a titolo temporaneo, come comunicato dal sito ufficiale della Lega Serie A.